مشاهد مثيرة على التلفزيون في نهار رمضان تثير جدلا واسعا في مصر

قررت إدارة شركة معمار المرشدي في مصر، حذف بعض اللقطات والمشاهد من إعلانها الأخير الخاص بمشروعها" زهرة الساحل الشمالي"، الذى تؤديه ميريام فارس بصحبة النجمين أحمد حاتم وأبّو.

وقال مصدر إن الشركة قررت هذا الإجراء بعد موجه من الانتقادات والملاحظات من المشاهدين والمتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ملابس المطربة اللبنانية وما اعتبره كثيرون غير ملائم لشهر رمضان.

وتفاعل الكثير من رواد التواصل الاجتماعي تحت هاشتاغ ميريام فارس، حيث قال أحد المستخدمين: "شكر خاص للفنانة ميريام فارس على مساهمتها في إفطار 100 مليون مصري بالإعلان بتاعها".

وأضاف مستخدم أخر: "الحمد لله ضاعت حسنات اليوم"، فيما غرد مستخدم مشيرًا إلى إعلان ميريام فارس الماضي: "الأولانى ماكانش مبتذل كده والناس حبته ليه الابتذال".

وهو الإعلان الثاني الذي تظهر فيه ميريام فارس لشركة معمار المرشدي، حيث ظهرت في رمضان الماضي بجانب الممثل آسر ياسين، للترويج لمشروع زهرة الساحل الشمالي، وشهد الإعلان وقتها العديد من الآراء الإيجابية والإعجابات من المشاهدين.

المصدر: القاهرة 24