مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد والعالم العربي تضج بإعلان إفلاس لبنان

بعد إعلان لبنان إفلاسه وإفلاس مصرفه المركزي، شهدت مواقع التواصل الاجتماع في البلاد والعالم العربي تفاعلا كبيرا مع هذا الخبر.

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وأعرب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن تعاطفهم مع الشعب اللبناني، في حين أبى البعض أن يعلق، بينما اعتبر آخرون أن "إيران وحزب الله هما السبب".

ورأى آخرون أن "الإفلاس متعمد لتسليم لبنان إلى البنك الدولي ومن ثم إسرائيل"، فيما اعتبر عديد آخر من الرواد أن "الفساد بالدولة اللبنانية" أهم سبب بالإفلاس.

لا حول ولا قوة إلا بالله. 💔

كان الله في عون شعب لبنان. https://t.co/ftYbX5O2Bq — مؤيد (@Moayed61) April 4, 2022

الله يكون بعونهم رسالتي للقلة الشماتة مو زينة. https://t.co/GkjNWvKGaT — M (@notice59) April 4, 2022

#افلاس_لبنان

هذي هي لبنان دولة فاشله وخاصة من بعد ٢٠٠٥م على كافة الصعد(سياسي، ثقافي، اجتماعي) ماكان يبقها واقفه هو الدعم المالي السعودي مع ان رفعت السعودية يدها عن لبنان حتى سقط.! — سليمان 🇸🇦 (@Sond1911) April 4, 2022

لا نملك الا الدعاء لكم ودموع الحرقة!!



خبر مؤسف ومؤلم إن تعلن أحد الدول العربية افلاسها

اتمنى ان تتوحد القوى السياسية والعمل معاً من أجل اخراج لبنان والابتعاد عن المصالح الشخصية



هذا الافلاس متعمد وكل من عمل عليه فهو خائن لتسليم لبنان للبنك الدولي ومن ثم الى اسرائيل#إفلاس_لبنان — troooqq (@trooooqq) April 4, 2022

بعد ٣٠ سنة من النهب والسرقة والفساد ، النهاردة الحكومة اللبنانية أعلنت إنه مبقاش في حاجة تتسرق في #لبنان .. فأعلنت إفلاسها !! #افلاس_لبنانpic.twitter.com/gUYhuSp1UM — мυαωɪα (@Muawia_3li) April 4, 2022

وفي وقت سابق، أعلن سعادة الشامي، نائب رئيس الحكومة اللبنانية، عن "إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي"، مشيرا إلى أنه سيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين.

المصدر: RT