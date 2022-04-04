مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد والعالم العربي تضج بإعلان إفلاس لبنان
بعد إعلان لبنان إفلاسه وإفلاس مصرفه المركزي، شهدت مواقع التواصل الاجتماع في البلاد والعالم العربي تفاعلا كبيرا مع هذا الخبر.
وأعرب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن تعاطفهم مع الشعب اللبناني، في حين أبى البعض أن يعلق، بينما اعتبر آخرون أن "إيران وحزب الله هما السبب".
ورأى آخرون أن "الإفلاس متعمد لتسليم لبنان إلى البنك الدولي ومن ثم إسرائيل"، فيما اعتبر عديد آخر من الرواد أن "الفساد بالدولة اللبنانية" أهم سبب بالإفلاس.
لا حول ولا قوة إلا بالله. 💔— مؤيد (@Moayed61) April 4, 2022
كان الله في عون شعب لبنان. https://t.co/ftYbX5O2Bq
الله يكون بعونهم رسالتي للقلة الشماتة مو زينة. https://t.co/GkjNWvKGaT— M (@notice59) April 4, 2022
العرب فين!! https://t.co/RaP94aPoqs— Ahmed AboShineshin (@AAboshineshin) April 4, 2022
Literally No comment 🤐😞 https://t.co/ADKqUx5DRw— 🍋 (@Aymanwarrak) April 4, 2022
بركات #ايران و #حزب_الله ههههههههههههههههههههههه https://t.co/opshAn9Jjw— . (@ksa_1744s) April 4, 2022
كان الله في عون الشعب اللبناني🇴🇲🇱🇧#لبنانhttps://t.co/uixTdse5gF— Hazza Raisi (@hazza_raisi) April 4, 2022
#افلاس_لبنان— سليمان 🇸🇦 (@Sond1911) April 4, 2022
هذي هي لبنان دولة فاشله وخاصة من بعد ٢٠٠٥م على كافة الصعد(سياسي، ثقافي، اجتماعي) ماكان يبقها واقفه هو الدعم المالي السعودي مع ان رفعت السعودية يدها عن لبنان حتى سقط.!
لا نملك الا الدعاء لكم ودموع الحرقة!!— troooqq (@trooooqq) April 4, 2022
خبر مؤسف ومؤلم إن تعلن أحد الدول العربية افلاسها
اتمنى ان تتوحد القوى السياسية والعمل معاً من أجل اخراج لبنان والابتعاد عن المصالح الشخصية
هذا الافلاس متعمد وكل من عمل عليه فهو خائن لتسليم لبنان للبنك الدولي ومن ثم الى اسرائيل#إفلاس_لبنان
بعد ٣٠ سنة من النهب والسرقة والفساد ، النهاردة الحكومة اللبنانية أعلنت إنه مبقاش في حاجة تتسرق في #لبنان .. فأعلنت إفلاسها !! #افلاس_لبنانpic.twitter.com/gUYhuSp1UM— мυαωɪα (@Muawia_3li) April 4, 2022
وفي وقت سابق، أعلن سعادة الشامي، نائب رئيس الحكومة اللبنانية، عن "إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي"، مشيرا إلى أنه سيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين.
المصدر: RT