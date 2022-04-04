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مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد والعالم العربي تضج بإعلان إفلاس لبنان

مجتمع

مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد والعالم العربي تضج بإعلان إفلاس لبنان
AP Bilal Hussein
متظاهر يرفع العلم اللبناني
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بعد إعلان لبنان إفلاسه وإفلاس مصرفه المركزي، شهدت مواقع التواصل الاجتماع في البلاد والعالم العربي تفاعلا كبيرا مع هذا الخبر.

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وأعرب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن تعاطفهم مع الشعب اللبناني، في حين أبى البعض أن يعلق، بينما اعتبر آخرون أن "إيران وحزب الله هما السبب".

ورأى آخرون أن "الإفلاس متعمد لتسليم لبنان إلى البنك الدولي ومن ثم إسرائيل"، فيما اعتبر عديد آخر من الرواد أن "الفساد بالدولة اللبنانية" أهم سبب بالإفلاس.

وفي وقت سابق، أعلن سعادة الشامي، نائب رئيس الحكومة اللبنانية، عن "إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي"، مشيرا إلى أنه سيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين.

المصدر: RT

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