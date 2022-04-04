مصر.. مطالب بوقف مسلسل رمضاني بسبب أحد المشاهد

تسبب مسلسل "انحراف" من بطولة الفنانة روجينا، في جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، مما أدى إلى قيام مطالب بوقف عرضه.

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وتقدم النائب في البرلمان المصري، محمد عبدالله زين الدين، بمذكرة عاجلة لرئيس البرلمان حنفي جبالي، يطالبه فيها باتخاذ إجراءات ضد المسلسل وذلك لاحتواء هذا العمل الرمضاني على "مشاهد عنف".

ولم يكن هذا الأمر هو الأول الذى يحدث مع مخرج المسلسل رؤوف عبد العزيز، فسبق وقرر المجلس الأعلى للإعلام العام الماضي إيقاف عرض مسلسله "الطاووس"، من بطولة الفنان السوري جمال سليمان وسهر الصايغ، بعدما أحدث العمل نجاحا كبيرا، حيث كان يسلط من خلاله الضوء على أحد القضايا والموضوعات الهامة، التي لها اهتمام كبير لدى الشارع المصري والرأي العام، وهي اغتصاب فتاة على أيدي 4 شباب.

المصدر: القاهرة 24