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تداول صورة نادرة للملك السعودي الراحل فهد بن عبد العزيز مع حفيده الأمير سعود

مجتمع

تداول صورة نادرة للملك السعودي الراحل فهد بن عبد العزيز مع حفيده الأمير سعود
Sputnik
العلم السعودي
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انتشرت بمواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، صورة نادرة للملك السعودي الراحل، فهد بن عبد العزيز، مع حفيده، الأمير سعود بن خالد بن سعود.

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ونشر حساب الملك فهد بن عبد العزيز الموثق الصورة، حيث ظهر "الملك العظيم والأب الحنون"، محتضنا حفيده لابنته الأميرة لطيفة، الأمير سعود، حينما كان طفلا بلقطة عفوية، والأخير يلوح بيده، فيما تداولها رواد مواقع التواصل بشكل كبير.

المصدر: RT

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