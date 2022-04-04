تداول صورة نادرة للملك السعودي الراحل فهد بن عبد العزيز مع حفيده الأمير سعود

انتشرت بمواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، صورة نادرة للملك السعودي الراحل، فهد بن عبد العزيز، مع حفيده، الأمير سعود بن خالد بن سعود.

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ونشر حساب الملك فهد بن عبد العزيز الموثق الصورة، حيث ظهر "الملك العظيم والأب الحنون"، محتضنا حفيده لابنته الأميرة لطيفة، الأمير سعود، حينما كان طفلا بلقطة عفوية، والأخير يلوح بيده، فيما تداولها رواد مواقع التواصل بشكل كبير.

الملك العظيم والأب الحنون..



صورة نادرة لـ #الملك_فهد رحمه الله وهو يقف محتضناً حفيده لابنته الأميرة لطيفة رحمها الله "الأمير سعود بن خالد بن سعود " pic.twitter.com/SGicwAXuRq — فهد بن عبدالعزيز (@Fahd1341) April 3, 2022

المصدر: RT