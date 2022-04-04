فنان مصري ينتقد مسلسل "الاختيار 3" ويثير ضجة بمواقع التواصل

انتقد الممثل المصري، عمرو واكد، الجزء الثالث من مسلسل "الاختيار 3" الذي يعرض في شهر رمضان، حيث وصف المسلسل بـ"الكوميدي".

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وعلى حسابه في "تويتر"، قال عمرو واكد: "أنا عمري ما شوفت مسلسل واخد نفسه جد ومصروف عليه عشان يبقى المفروض جد وعميق والناس قررت إنه كوميدي وإسفاف زي مسلسل "الإختيار 3"..سبحان الله..ده حتى المسلسلات الكوميدي أو المقاولات الناس ما بتتريقش عليها كده..بصراحة جزاء مستحق".

أنا عمري ما شوفت مسلسل واخد نفسه جد ومصروف عليه عشان يبقى المفروض جد وعميق والناس قررت انه كوميدي واسفاف زي مسلسل الإختيار ٣. سبحان الله، ده حتى المسلسلات الكوميدي أو المقاولات الناس ما بتتريقش عليها كده. بصراحة جزاء مستحق. — Amr Waked (@amrwaked) April 3, 2022

في حين انتقد العديد من رواد مواقع التواصل رأي الممثل عمرو واكد، بينما دعمه البعض الآخر.

رذ فعل الناس ع المسلسل كان ايجابي بالمناسبه يمكن فكرة ان ياسر جلال يمثل شخصية السيسي هي اللي كانت غريبه لكن المسلسل بشكل عام من الحلقه الاولي شكله مبشر 😁 — Mᵢga (@Kemet12856054) April 3, 2022

الغريب جداً ان اللي عملوا الاختيار قالوا انه مسلسل وفي النص كدا قدموا عمل وثائقي من الدرجة الاولي الرفيعة المستوي ، قوم ايه واحد زي حضرتك المفروض انه ممثل يقوم يتكلم عّن دور في المسلسل ويتجاهل كل الوثائقيات اللي المسلسل قدمها بالأشخاص الحقيقية لا ويقيم كمان الشخصيات دي انت متخيل — Saleh H Attia (@AhmedElmanssi) April 4, 2022

وانت عرفت منين قرار الناس وانت قاعد في امريكا يا زغلول شكلك كدا عايز مرهم للتسلخات 😂😂😂😂 https://t.co/S0nJLxn40r — amr Abdelkhalek (@amrAbde65584801) April 3, 2022

هههههههه هههههههه هههههههه هههههههه ده ردي عليك وانا مبحبكش لافيه حقيقه لابد تعترف بها https://t.co/Cf8CnjP1Yw — مروان السيد العشري سلطان (@z9LZyNMTxQh5y4C) April 3, 2022

مشفتش ولا جزء له ولا عاوزه أشوف https://t.co/oZetjiJRHH — ﮼نيفين،سماحة (@NevenSamaha) April 3, 2022

وأثار مسلسل "الاختيار 3" تفاعلا كبيرا بعد عرض الحلقة الأولى وتجسيد شخصيات عديدة، من بينها الفنان ياسر جلال بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي (الذي كان وزيرا للدفاع)، والفنانة منى عبد الغني التي لعبت دور انتصار السيسي، قرينة الرئيس، والفنان خالد الصاوي الذي قدم شخصية عضو جماعة الإخوان، خيرت الشاطر، والفنان صبري فواز، الذي قدم شخصية الرئيس المصري الراحل، محمد مرسي.

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المصدر: RT