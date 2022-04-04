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فنان مصري ينتقد مسلسل "الاختيار 3" ويثير ضجة بمواقع التواصل

مجتمع

فنان مصري ينتقد مسلسل
Sputnik
صورة أرشيفية
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 انتقد الممثل المصري، عمرو واكد، الجزء الثالث من مسلسل "الاختيار 3" الذي يعرض في شهر رمضان، حيث وصف المسلسل بـ"الكوميدي".

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وعلى حسابه في "تويتر"، قال عمرو واكد: "أنا عمري ما شوفت مسلسل واخد نفسه جد ومصروف عليه عشان يبقى المفروض جد وعميق والناس قررت إنه كوميدي وإسفاف زي مسلسل "الإختيار 3"..سبحان الله..ده حتى المسلسلات الكوميدي أو المقاولات الناس ما بتتريقش عليها كده..بصراحة جزاء مستحق".

في حين انتقد العديد من رواد مواقع التواصل رأي الممثل عمرو واكد، بينما دعمه البعض الآخر.

وأثار مسلسل "الاختيار 3" تفاعلا كبيرا بعد عرض الحلقة الأولى وتجسيد شخصيات عديدة، من بينها الفنان ياسر جلال بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي (الذي كان وزيرا للدفاع)، والفنانة منى عبد الغني التي لعبت دور انتصار السيسي، قرينة الرئيس، والفنان خالد الصاوي الذي قدم شخصية عضو جماعة الإخوان، خيرت الشاطر، والفنان صبري فواز، الذي قدم شخصية الرئيس المصري الراحل، محمد مرسي.

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المصدر: RT

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