هيلاري كلينتون تثير غضب السعوديين بتصريحات عن معاملة المملكة بأسلوب "العصا والجزرة" (فيديو)

في مقابلة تلفزيونية، انتقدت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، ما اعتبره مقدم البرنامج "وقوف السعودية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين" بخصوص أزمة أوكرانيا.

وفي مقابلة ببرنامج "Meet the Press" على قناة "NBC"، علقت هيلاري كلينتون على قرار رفض السعودية زيادة حصتها من إنتاج النفط لخفض الأسعار والعواقب ، بالقول: "أنا مستاءة من هذا القرار لأنني أراه قصير المدى ولا يصب في مصلحة أحد، بما في ذلك مصلحتهم".

وأضافت كلينتون: "كنت لأفعل كل ما بوسعي لأكون أكثر إقناعا وأن أتحدث عن العواقب".

في حين قاطعها المذيع قائلا: "أسلوب العصا أم الجزرة؟" لترد كلينتون بالقول: "أعتقد أن عليك اتباع أسلوب العصا والجزرة، فنحن في أزمة وجودية اليوم، والجانب الإيجابي الوحيد من هذا الاعتداء المروع وغير المبرر والذي لا عذر له على أوكرانيا، وارتكاب جيش بوتين جرائم حرب، هو أن العالم الآن استفاق، والبعض استفاق قبل الآخر، لكن على الجميع أن يصب انتباهه هنا"، حسب قولها.

وأكملت: "البعض أكثر يقظة من الآخرين، ولكن على الجميع الانتباه..يتمثل التحدي الحقيقي في مجال الطاقة في القيام بكل شيء يمكننا به مساعدة أوروبا على التخلص من ذلك".

وبعد تصريحات المرشحة السابقة للرئاسة الأمريكية، أعرب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي السعوديين عن غضبهم، حيث انتشر "هاشتاغ" "هيلاري كلينتون" في "تويتر".

وذكر المغردون بحادثة تم تداولها حول إغلاق وزير الخارجية السعودي الراحل، الأمير سعود الفيصل، لهاتفه خلال مكالمة مع الرئيس الأمريكي آنذاك كلينتون.

#هيلاري_كلينتون



عندما كانت في منصبها أغلق عميد الدبلوماسية الامير سعود الفيصل رحمه الله سماعة الهاتف في وجهها عقاب لها 💪 pic.twitter.com/Ar9wKeBCJp — الإعلامي قاسم الخبراني (@khubrani2030) April 4, 2022

#هيلاري_كلينتون

تخسى هذه العجوز الشمطاء ، اقفلنا سماعة الهاتف بوجهها ايام ازمة البحرين ومصر ، ومستعدين مرة اخرى نكررها ، ولا نبالي بها وبكدرها ، ولن يهمنا ابداً كسعوديين ان يزعل الغرب او يتكدر الشرق .. — Ahmad Mohammed🇸🇦 (@Ahmad0566A) April 4, 2022

#هيلاري_كلينتون انتبهي من تحدي السعوية العظمى فالسعودية ليست دولة قوية وحسب وانما هي قلب الأمة الاسلامية والتعدي عليها هو بمثابة الحرب على الأمة الاسلامية لان السعودية بالنسبة للسعوديين هي حياة أو موت .

تعيشي يا بلادي ند وعظيمة وكبرى حتى اخر يوم في الدنيا 🇸🇦. — الشريف (@alhasan369) April 4, 2022

المصدر: RT