تداول ردة فعل ياسمين صبري على مقلب رامز جلال (فيديو)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من مشاركة الفنانة المصرية، ياسمين صبري، ببرنامج المقالب "رامز موفي ستار"، وثق ردة فعلها لدى اكتشافها الحقيقة.

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وتداول رواد مواقع التواصل مقطع الفيديو للحظة اكتشاف ياسمين صبري حقيقة المقلب، بعد أن كشف مقدم البرنامج، الفنان رامز جلال، عن وجهه، وظهرت الفنانة وهي تقول: "لا لا ثانية واحدة يا جدعان..أنا تعبت ومش عارفة افتح عيني..هو التمساح ده بجد؟" حيث ظهرت في الفيديو وهي تصرخ بصوت عال عندما شاهدت التمساح في البحيرة التي أسفل الكوبري الذي علقت عليه السيارة.

ورد عليها رامز جلال بالقول:"التمساح بجد، والكوبري بجد، والثعبان بجد.. بنحب ياسمين"، لتقول له:"هو ده حب".

وتوجه رامز لها قائلا:"إحنا اللي بنحبه بنمرمطه"، لترد عليه ياسمين: "أنا خوفت أنا اتبهدلت..فان دام ده جميل ولذيذ أوي..رامز جلال نجم اليوتيوب ده مخه راكب بالشقلوب".







رامز يامجنون خلاص الا ياسمين 🥵❤️ https://t.co/PtgWrWfAae — نوف بنت راشد 🇧🇭. (@4s6tw) April 3, 2022

المصدر: RT