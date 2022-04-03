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تداول مقطع فيديو لتصريحات عضو في هيئة كبار العلماء عن طبيعة العلاقة مع الأمير محمد بن سلمان (فيديو)

مجتمع

تداول مقطع فيديو لتصريحات عضو في هيئة كبار العلماء عن طبيعة العلاقة مع الأمير محمد بن سلمان (فيديو)
AP Saudi Royal Palace
ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان
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انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لتصريحات سعد الشثري، عضو هيئة كبار العلماء في السعودية، المستشار بالديوان الملكي، حول العلاقة بولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.

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 في مقابلة على قناة روتانا خليجية، قال سعد الشثري موضحا طبيعة العلاقة بين الحاكم السعودي وعالم الدين: "المجتمع السعودي ككل، مترابط، وبالتالي العلاقة وثيقة بين جميع الأفراد بالعموم..الأمير محمد عنده صفات قيادية متعددة، ومن تلك الصفات قدرته على التواصل مع الجميع".

وأضاف: التواصل ليس وليد الساعة، إنما الدولة السعودية من أوائل عهدها كان هناك تواصل بين العلماء وبين أصحاب الولاية..الولاة يقدرون العلماء، هناك علاقة احترام كبيرة".

المصدر:RT

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