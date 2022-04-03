مقطع فيديو لـ"معجزة" نجاة رضيع يثير غضب السعوديين (فيديو)
أثار مقطع فيديو انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي غضب السعوديين، بسبب خطورة المشهد الذي وثقه، حيث نجا رضيع "من موت محقق"، بعد أن حبا على طريق عام.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية، مقطع فيديو التقطته كاميرا مراقبة، لحظة خروج رضيع من منزل أسرته نحو الشارع، وحبوه حتى الوصول منتصف الطريق، في حين لمحه رجل انطلق بسيارته ببطء من المكان، وتوجه نحوه، وحمله من الأرض، بينما لاحت أضواء سيارة مسرعة تسير على الطريق ذاته، وتتجه نحو المكان الذي كان الرضيع فيه.
ورأى رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن "معجزة" أنقذت الرضيع، إذ أنه من الصعب على السيارات رؤيته بحجمه الصغير، لا سيما أن الحادثة جرت ليلا.
🎥|#فيديو ...— إنماء السعودية | Saudi inma (@inma_ksa) April 1, 2022
إهمالٌ .. وطفل جريء‼️
عناية الله تنقذ طفل رضيع من حادثة دهس بعد خروجه من البيت دون علم أهله.
•#السعودية#حماية_الاطفال#رمضانpic.twitter.com/TyskMx6fnC
هل يعقل هذا؟!— أ.د. علي بن صحفان Prof. Ali Sahfan (@prof_sahfan) April 2, 2022
طفل رضيع يحبو في شارع عام!
اين امه عنه؟!https://t.co/OgNRGJWoM5
شاهد .. خروج طفل رضيع من البيت دون علم أسرته ونجاته من حادثة دهس متوقعة !#السعوديةpic.twitter.com/IVqY99NNZX— موطني (@Mawteeni) April 2, 2022
المصدر: RT