مجلس النواب الأمريكي يقر تشريعا من شأنه شرعنة الماريجوانا على المستوى الفدرالي

أقر مجلس النواب الأمريكي تشريعا من شأنه إضفاء الشرعية على استخدام الماريجوانا على المستوى الفدرالي في الولايات المتحدة، حيث سيتم إزالتها من قائمة المواد الخاضعة للرقابة.

وصوت 220 نائبا لصالح التشريع مقابل 204 أصوات ضده، يوم الجمعة، حيث أيده معظم الديمقراطيين وعارضته أغلبية ساحقة من الجمهوريين في المجلس.

وكان مجلس النواب قد صادق على تشريع مماثل في ديسمبر 2020، لكنه لم يطرح على التصويت في مجلس الشيوخ، حيث كان الجمهوريون يشكلون الأغلبية آنذاك.

ولا يزال مصير هذا التشريع غامضا أيضا، إذ أنه من غير المعروف ما إذا سيصوت عليه مجلس الشيوخ أم لا.

كما لم يصدر الرئيس جو بايدن أي بيان بشأن ما إذا كان يؤيد مشروع القانون هذا، على خلفية إقرار التشريعات حول شرعنة استخدام الماريجوانا للأغراض الطبية وغيرها في المزيد من الولايات الأمريكية.

المصدر: واشنطن بوست