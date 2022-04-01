طالب سوري يتفوق باللغة الروسية ويسعى لإكمال دراسته في جامعات روسيا

استضاف برنامج ناس أونلاين الطالب السوري ملاذ صقر الذي حقق تفوقا كبيرا في اللغة الروسية، وحصل على تكريم من وزارة التربية الروسية، بالإضافة إلى رحلة ترفيهية لعدد من المدن الروسية.

استهل ملاذ (17 عاما) حديثه بالرغبة في تعلم اللغة الروسية من المرحلة الدراسية الإعدادية، انطلاقا من حبه لروسيا وشغفه بالتعرف على الثقافة الروسية، وتابع ملاذ كلامه بأنه استمر في دراسة اللغة مع مدرسين روس، وانتقل من مرحلة إلى أخرى محققا تقدما كبيرا في تعلمها، حيث حصل في الصف التاسع الإعدادي على العلامة الكاملة فيها.

أضاف ملاذ أنه أتى إلى روسيا في رحلة ترفيهية وتعليمية بعد حصوله على المركز الأول في أولمبياد اللغة الروسية على مستوى سوريا، الذي أقامته وزارة التربية الروسية بالتعاون مع المركز الروسي لجامعة دمشق، متابعا أنه قام بزيارة أكثر من مدينة روسية خلال رحلته وشارك بمعسكر آرتيك الدولي.

أعرب الطالب السوري عن طموحه في إكمال دراسته في روسيا، في تخصص طب العيون، بعد تمكنه من التفوق في اللغة الروسية، وعن رغبته في التعرف على الثقافة والأدب والشعب الروسي.

المصدر: RT