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مصر.. رعب كبير بعد العثور على جثة فتاة داخل قبر في وضعية التشهد

مجتمع

مصر.. رعب كبير بعد العثور على جثة فتاة داخل قبر في وضعية التشهد
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شهدت منطقة حدائق أكتوبر في مصر، حالة من الرعب بعد العثور على جثة فتاة بالقرب من المقابر، في وضع التشهد وبكامل ملابسها.

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توجه بعض الأهالي في طريقهم إلى دفن جثة، داخل مقابر عائلتهم بمنطقة حدائق أكتوبر، لكن المفاجأة كانت عندما تم فتح المقبرة ونزولهم إلى غرفة الدفن، حيث لاحظ أحد أقارب المتوفى جسم إنسان، وعندما حاول التعرف على الجثة، اكتشف أنها جثة فتاة مدفونة بكامل ملابسها، ويدها مرفوعة إلى أعلى، بينما اصبع السبابة في وضع التشهد.

وعلى الفور، أبلغ الأهالي قسم شرطة أكتوبر بتفاصيل الواقعة، وانتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث وبينت التحريات أن الفتاة التي عثر عليها داخل المقبرة ليست من أقارب أصحاب المدفن، وأنهم وجدوها خلال دفن أحد أقاربهم وتم التحفظ على الجثة، وأبلغت جهات التحقيق لمباشرة ملابسات الواقعة.

المصدر: القاهرة 24

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