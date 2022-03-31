مصر.. حكم بإعدام فني هندسي سابق في مجلس الوزراء المصري

قضت محكمة مصرية بالإعدام شنقا لفني هندسي سابق بمجلس الوزراء المصري والمشدد لمتهم آخر في اتهامهما بتصنيع المفرقعات واتهامهم بالإنضمام لجماعة إرهابية.

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اتهمت النيابة العامة المتهم وآخر بأنهما في غضون عام 2014 في دائرة قسم مدينة نصر أول، انضما إلى جماعة أسست على خلاف الدستور وأحكام القانون، تهدف إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.

كما شرع المتهمان في استعمال عبوات مفرقعة استعمالا من شأنه تعريض حياة المواطنين للخطر، وأحدث انفجارها موت شخص، بأن صنع المتهمان عبوات مفرقعة لاستخدامها في استهداف الأشخاص والمنشآت العامة والشرطية تحقيقا لأهداف إرهابية.

المصدر: صدى البلد + اليوم السابع