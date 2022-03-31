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اليونان.. القبض على امرأة قتلت بناتها الثلاث بطريقة غامضة

مجتمع

اليونان.. القبض على امرأة قتلت بناتها الثلاث بطريقة غامضة
Gettyimages.ru
شرطة اليونان
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ذكرت وسائل إعلام يونانية أنه تم القبض على امرأة عمرها 33 عاما بشبهة قتلها ثلاثا من بناتها.

وأعلنت الشرطة الأربعاء ألقي القبض على المشتبه بها التي يقال إنها دست السم لإحدى بناتها في 29 يناير.

ويبدو أن القضية لها أبعاد أكبر، حيث توفيت اثنتان أخريان من بنات المرأة من مدينة باتراس الساحلية في عامي 2019 و2021، وكانت أعمارهما ستة أشهر وثلاث سنوات.

ولفتت وفاة البنات الثلاث انتباه السلطات الآن، حسبما ذكر التلفزيون الحكومي "إي آر تي" مساء الأربعاء.

وكشف فحص للطب الشرعي أن الطفلة البالغة من العمر 9 سنوات تم إعطاؤها الكيتامين المخدر، الذي يستخدم بشكل رئيسي في الطب البيطري، ومن المقرر الآن فحص جثتي الطفلتين الأخريين.

المصدر: د ب أ

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