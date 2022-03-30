الداخلية السورية: جريمة مروعة وقع ضحيتها طفلان تهز درعا

أعلنت وزارة الداخلية السورية أن مدينة درعا شهدت جريمة مروعة راح ضحيتها طفلان وجرح ثالث، حيث اقتحم مجهولون منزلهم وانهالوا عليهم بالسواطير والسكاكين.

وقالت الوزارة إن المعلومات الأولية تشير إلى دخول مسلحين إلى منزل كان فيه ثلاثة أطفال، في ناحية الحراك بريف درعا، واستخدم الجناة ساطورا وسكاكين، بهدف القتل.

وأضافت الوزارة أن الأطفال أسعفوا إلى المشفى، حيث فارق اثنان منهم الحياة، أحدهم "أحمد قداح" من مواليد 2021، وكان مصابا بجرح قاطع في الرأس وعليه آثار عنف على الوجه.

أما الطفل الآخر الذي فارق الحياة، "عبد الرحمن قداح" (مواليد 2018)، فكان مصابا بعد جروح قاطعة في مختلف أنحاء جسده، وفارق ال مصاب بعدة جروح قاطعة في مختلف أنحاء الجسم.

الطفل الثالث "منار قداح" (مواليد 2006)، وصل المشفى مصابا بجروح قاتلة في أنحاء جسده، وعليه آثار تعذيب على الجسم والرأس.

وأشارت الوزارة إلى أن التحقيقات ما زالت مستمرة لكشف ملابسات الجريمة.

المصدر: RT