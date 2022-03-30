الفنان عمرو واكد يثير غضب المشجعين المصريين في تعليقه على مباراة مصر أمام السنغال

أثار الفنان المصري، عمرو واكد، جدلا كبيرا بعد تعليقه على مباراة مصر أمام السنغال، وتشجيع الجماهير.

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وفي "تويتر"، علق عمرو واكد بداية على خسارة مصر بالقول: "عندي مشكلة في فهم الناس اللي نفسها مصر تكسب ماتش كورة وهي خسرانة ماتش الحياة الكريمة..مش المفروض نكسب ماتش الحياة الكريمة الأول عشان مكسب ماتش الكورة يبقى له قيمة ومعنى حقيقي؟ في هذه اللحظة لا قيمة لمكسب ماتش كورة أو بطولة الصراحة..الكورة النهاردة بقيت أفيونة بتلهيك عن سلب حقوقك".

في حين رأى العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومتابعي الفنان المصري أن هذا التعليق لا يليق، واعتبر البعض أن هذه التغريدة "غير موفقة".

وانت مالك؟؟ هو انت اللي عايش فيها؟؟ و بعدين الواحد ممكن ينتقد ال system و يعرف يفرح بالمنتخب. They’re not mutually exclusive. ولا أنت مانع الضحك وخلاص؟We don’t need you or your liberal discourse telling us about our rights or when/how to be happy. Get off your high horse — Rim Amr (@RimMahfouz96) March 29, 2022

في حين عاد واكد ونشر تغريدة أخرى قال فيها: "يا رب ما نكسب أي ماتش كورة قبل ما نفوق من الذل والمهانة والظلم اللي الناس عايشة فيه..يلا هجوم تاني يا أتفه خلق الله"، ما أثار غضبا واستياء لدى الكثير من رواد مواقع التواصل، الذين هاجموا الفنان المصري.

خالف تعرف

فنان كنت بحبك بس بجد بقيت انسان مستفز وبارد ولا تطاق — Twfe2 (@Twfe21) March 29, 2022

وفشلت مصر في بلوغ نهائيات مونديال "قطر 2022"، بعد خسارتها أمس أمام السنغال بركلات الترجيح 1-3، في إياب الدور الفاصل من التصفيات الإفريقية.

المصدر: RT