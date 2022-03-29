الأمن الجزائري يكشف تفاصيل الفيديو المتداول لفتاة تحت طائلة التهديد بالقتل

كشف بيان للمديرية العامة للأمن الوطني في الجزائر، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل الفيديو المتداول لفتاة تحت طائلة التهديد بالقتل.

وأفادت المديرية في بيان بأنه "على إثر تداول مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي يظهر فيه شخص يهدد بقتل فتاة بواسطة سلاح أبيض (مقص). تعلم المديرية العامة للأمن الوطني الرأي العام، أن الحادثة تعود وقائعها إلى تاريخ 26 مارس 2022، بمستشفى زرالدة في الجزائر العاصمة".

وأضافت: "يتعلق الأمر، بشاب يبلغ من العمر 28 سنة، مسبوق قضائيا، يقطن بالجزائر العاصمة، هدد بقتل رفيقته. البالغة من العمر 25 سنة، التي تنحدر من ولاية تيزي وزو"، مشيرة إلى أن "التدخل السريع لمصالح الشرطة، باستخدام مسدس ذو شرارة كهربائية، مكًّن من تفادي وقوع جريمة قتل. وتوقيف المشتبه فيه، الذي تم تقديمه اليوم الثلاثاء 29 مارس 2022، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة".

المصدر: "النهار"