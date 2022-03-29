لأول مرة منذ 3 سنوات.. عبق أزهار الكرز الربيعية أصبح متاحا للكوريين الجنوبيين

لأول مرة منذ ثلاث سنوات سيتمكن الكوريون الجنوبيون من الاستمتاع بعبق أزهار الكرز، بعد أن قررت سلطات العاصمة الكورية الجنوبية فتح أبواب حدائقها للعامة، حسب بيان لمجلس مدينة سيئول.

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وسيتمكن المواطنون على وجه الخصوص من زيارة مواقع أزهار الكرز الربيعية بحرية في المناطق الحضرية في يندينفو وسونفا جو وسوتشو جو، ويعد أشهرها طريقا في مقاطعة يونغديونغبو، يمتد من الجسر فوق نهر هانغانغ إلى مجمع البرلمان.

وكان جرى زرع عدة آلاف من أشجار الساكورا على طول هذا الطريق، والتي تجذب بشكل دائم مئات الآلاف من المتنزهين خلال فترة تفتح الأزهار.

يذكر أنه سيتم وقف حركة مرور السيارات هذا العام من 2 أبريل إلى 10 أبريل، حتى يتمكن الناس من التحرك بأمان والاستمتاع بالمناظر الجميلة. واعتبارا من 25 مارس، تم فتح طريق بأشجار الكرز بالقرب من بحيرة سوكشونهوسو في منطقة سونفا جو، وذلك بعد أن جرى إغلاق هذا المكان خلال فترة ازدهار الربيع منذ عام 2020 لتجنب الزحام الشديد.

يشار أيضا إلى أن الأماكن المعروفة بأزهار الكرز الجميلة على طول أنهار يانغجيتشون وييتشون وبانفوشيون في منطقة سوتشو غو تفتح في العادة من 30 مارس إلى 15 أبريل، إلا أن النشاطات الثقافية التي كانت تقليدية في فترة ما قبل الوباء لن تقام في جميع هذه المناطق، ويرجع ذلك إلى عدم استقرار الوضع الوبائي، كما يلفت مكتب عمدة سيئول.

المصدر: تاس