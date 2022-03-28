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أنا لست سفيها.. نجيب ساويرس يرد على فيديو الدولارات المفبرك

مجتمع

أنا لست سفيها.. نجيب ساويرس يرد على فيديو الدولارات المفبرك
AFP رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس
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قال رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس إنه لم يلق دولارات على جماهير مصر في مباراة السنغال، نافيا صحة ما ورد في فيديو قال متداولوه إنه لساويرس وهو يوزع "الدولارات" على الجمهور.

وفي تصريحات عبر قناة "الحدث اليوم" قال ساويرس: "أنا لست سفيها نهائيا لأقوم بهذا الأمر، وكان ذلك توزيع بعد الهدايا الخاصة بالتشجيع فقط وأنا مش غبي علشان أعمل كدا".

وحسب موقع "القاهرة 24" أضاف ساويرس أنه طلب من والدته الدعاء من أجل فوز منتخب مصر.

وسبق للملياردير المصري أن نفى ما وصفها بالأخبار الكاذبة عن توزيعه نقودا على الجماهير في مدرجات "ستاد" القاهرة أمس خلال مباراة مصر مع السنغال في تصفيات كأس العالم.

وقال ساويرس عبر صفحته في "تويتر" أنه كان يوزع "بالونات" التشجيع للمنتخب، وطلب ممن يقول إنه كان يوزع الأموال بأن "يخش ينام ويحلم تاني".

المصدر: "القاهرة 24"

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