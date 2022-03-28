ضرب كلب وتعذيبه يثير ضجة في السعودية (فيديو)

أذية الحيوان الضعيف الأليف تمنعها أحد ثلاثة أمور :

- الدين

أو

- الإنسانية

أو

- المروءة والشرف



فإن وجدت شخص يؤذي حيوانا أليفا فاعلم أنه لا دين له ولا إنسانية ولا مروءة .. وإن كان الإنسان لا دين له ولا إنسانية ولا مروءة وشرف : إذاً ماذا بقي ؟



فإن وجدت مسيئا لحيوان https://t.co/5ET8nOCvJX