ضرب كلب وتعذيبه يثير ضجة في السعودية (فيديو)
انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق قيام أحد الأشخاص بضرب كلب وتعذيبه بشكل قاس، قيل إنه في حي لبن بالعاصمة السعودية الرياض.
وبعد الجدل الكبير والاستياء الذي سببه هذا المقطع، علقت جمعية "رحمة" للرفق بالحيوان بالقول: "إن ازدياد حالات الإساءة للحيوان في المملكة العربية السعودية يتعارض مع الجهود المبذولة لحماية الحيوان وفق نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية".
وأضافت: "تطالب جمعية رحمة للرفق بالحيوان بالقبض وإنفاذ النظام وإيقاع العقوبة على المسيء عاجلا".
الكلب من النوع الصغير يعني مستحيل يكون سوى له شي لا يمكن اذاه عشان ينضرب الضرب هذا كله حسبي الله و نعم الوكيل اتمنى انه ما يبات في بيته الليه https://t.co/gXlOFXHzHG— MSJ (@msj_ob) March 27, 2022
أذية الحيوان الضعيف الأليف تمنعها أحد ثلاثة أمور :— أبو تالا (@Yzd14) March 27, 2022
- الدين
أو
- الإنسانية
أو
- المروءة والشرف
فإن وجدت شخص يؤذي حيوانا أليفا فاعلم أنه لا دين له ولا إنسانية ولا مروءة .. وإن كان الإنسان لا دين له ولا إنسانية ولا مروءة وشرف : إذاً ماذا بقي ؟
فإن وجدت مسيئا لحيوان https://t.co/5ET8nOCvJX
المصدر: RT