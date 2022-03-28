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ضرب كلب وتعذيبه يثير ضجة في السعودية (فيديو)

مجتمع

ضرب كلب وتعذيبه يثير ضجة في السعودية (فيديو)
RT
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انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق قيام أحد الأشخاص بضرب كلب وتعذيبه بشكل قاس، قيل إنه في حي لبن بالعاصمة السعودية الرياض.

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وبعد الجدل الكبير والاستياء الذي سببه هذا المقطع، علقت جمعية "رحمة" للرفق بالحيوان بالقول: "إن ازدياد حالات الإساءة للحيوان في المملكة العربية السعودية يتعارض مع الجهود المبذولة لحماية الحيوان وفق نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية".

وأضافت: "تطالب جمعية رحمة للرفق بالحيوان بالقبض وإنفاذ النظام وإيقاع العقوبة على المسيء عاجلا".

المصدر: RT

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