قتيلان و31 جريحا في حادث انقلاب حافلة للركاب بتركيا

أفادت وكالة أنباء الأناضول بارتفاع عدد القتلى في حادث انقلاب حافلة للركاب بولاية أرزينجان الواقعة شرقي تركيا إلى شخصين، فيما بلغ عدد المصابين 31.

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وذكر أن 7 أشخاص في حالة خطرة من بين المصابين في الحادث الذي وقع في وقت متأخر مساء الأحد.

وأوضح مراسل للوكالة أن الحافلة المنكوبة "كانت متجهة من ولاية إغدير إلى العاصمة أنقرة عندما اصطدمت بأشجار على حافة الطريق السريع في منطقة أوزوملو"، في حين ذكر والي أرزينجان في سياق تصريحات أدلى بها أن الحادث نجم عن خطأ ارتكبه سائق الحافل.

المصدر: الأناضول