 
مباشر

قتيلان و31 جريحا في حادث انقلاب حافلة للركاب بتركيا

مجتمع

قتيلان و31 جريحا في حادث انقلاب حافلة للركاب بتركيا
AP Lefteris Pitarakis
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sozd

أفادت وكالة أنباء الأناضول بارتفاع عدد القتلى في حادث انقلاب حافلة للركاب بولاية أرزينجان الواقعة شرقي تركيا إلى شخصين، فيما بلغ عدد المصابين 31.

إقرأ المزيد
بلاغ كاذب بوجود قنبلة على متن طائرة تركية كانت متجهة إلى موسكو
بلاغ كاذب بوجود قنبلة على متن طائرة تركية كانت متجهة إلى موسكو

وذكر أن 7 أشخاص في حالة خطرة من بين المصابين في الحادث الذي وقع في وقت متأخر مساء الأحد.

وأوضح مراسل للوكالة أن الحافلة المنكوبة "كانت متجهة من ولاية إغدير إلى العاصمة أنقرة عندما اصطدمت بأشجار على حافة الطريق السريع في منطقة أوزوملو"، في حين ذكر والي أرزينجان في سياق تصريحات أدلى بها أن الحادث نجم عن خطأ ارتكبه سائق الحافل.

المصدر: الأناضول

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا