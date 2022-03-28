الجزائر.. شاب يعاني من اضطرابات نفسية يتسبب في شل حركة السير بين وسط البلاد وشرقها    

تسبب شاب جزائري في الثلاثينيات من العمر في ازدحام مروري في أحد الطرق المؤدية إلى العاصمة، وذلك بعد أن أقدم على إغلاق الطريق وإضرام النار في عجلات مطاطية قبل فراره.

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وفي التفاصيل، ذكرت صحيفة الشروق أن الشاب تسبب "ليلة السبت إلى الأحد في حالة من الهلع وسط مستعملي الطريق السيار شرق – غرب بعد إقدامه على غلق الطريق وإضرام النيران في العجلات المطاطية لفترة زمنية قبل فراره على متن مركبة نفعية، الأمر الذي خلف كذلك ازدحاما مروريا باتجاه الجزائر العاصمة رغم الوقت المتأخر من الليل قبل أن تتدخل مصالح الدرك الوطني التي أوقفت المعني وبين تحقيقها بأنه يعاني من اضطراب نفسي".

ونقلت الصحيفة عن مصادر محلية أن الحادثة جرت "في حدود منتصف ليلة السبت بالطريق السيّار شرق – غرب على مستوى منطقة القادرية بالبويرة، أين أقدم شاب على إضرام النيران في عجلات مطاطية جلبها بواسطة مركبة نفعية وقام برميها وسط الطريق السيار، متسببا في غلقه لمدة زمنية باتجاه الجزائر العاصمة".

وأفيد بأن الشاب تسبب في "حالة من الخوف وسط مستعملي الطريق، خاصة بتلك الساعة المتأخرة من الليل، الأمر الذي دفع بالبعض منهم إلى الاستنجاد بمصالح الدرك الوطني بالبويرة التي أكدت تلقيها لاتصال عبر الخط الأخضر 1055، مفاده قيام شخص مجهول بحرق عجلات مطاطية لسيارة على مستوى الطريق السيار شرق – غرب باتجاه العاصمة وبالضبط بإقليم بلدية قادرية على الساعة 11 ليلا، لتقوم الأخيرة على الفور بتشكيل دورية من طرف أفراد السرية الإقليمية بالبويرة مدعمة بأفراد فرقة القادرية، والتي تنقلت إلى عين المكان، حيث قام أعوان الدرك الوطني بإزالة العجلة المحترقة وإبعادها عن الطريق مع تسهيل حركة المرور وفتحها من جديد أمام مستعملي الطريق السيّار".

وقامت مصالح الدرك الوطني الجزائري بالبويرة بفتح تحقيق مباشر بشأن الحادثة، وتمكنوا من توقيف الجاني، "وهو شاب ثلاثيني يقطن في القادرية كان حسب ذات المصادر على متن مركبة من نوع قونو بيضاء اللون مرقمة بولاية البويرة، كما مكّن التحقيق المتواصل كذلك من الوصول إلى أن المعني يعاني من اضطرابات نفسية، وهو ما أكده والده الذي تم استدعاءه وقام بتقديم ملف طبي خاص بأمراض الأعصاب لابنه، فيما أشارت مصادر أخرى إلى أنه قام بنفس الفعلة من قبل بمنطقة عمر بسبب ما يعانيه من اضطرابات نفسية".

المصدر: الشروق