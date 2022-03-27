"بائعة غزل البنات" السورية تتصدر التريند على مواقع التواصل الاجتماعي

تصدرت الفتاة السورية نبال قشاش التي تبيع الحلوى و"غزل البنات" التريند على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن قام أحد الزبائن بنشر صورها، لتنال إعجاب المتابعين.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع صور نبال وتمنى البعض أن تصبح هذه الفتاة قدوة بعيدا عن الانتقاد.

وفي اتصال هاتفي مع إذاعة شام إف ام أوضحت نبال أن مشروعها قد بدأ منذ عام وعمدت على الاستفادة من أللات كانت متواجدة في المنزل لدى والدها.

وأضافت نبال أنها تحب التجارة ولا ترى بأن عملها كفتاة على عربة لبيع الحلويات مستغرب، وقد ساهم الكثير بدعمها في مشروعها لكسر النمطية بأن تعمل الفتاة في الشارع، وأكدت أنها تعمل لتشعر في الاستقلالية المادية بعيدا عن الاعتماد على الأهل.

يذكر أن الفتاة نبال تكمل دراستها في مجال التمريض، وتعتبر أن هذا العمل خطوة نحو طموح تجاري أكبر رغم اختلاف اختصاصها الدراسي.

المصدر: فيسبوك + إذاعة شام إف ام