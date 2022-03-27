كسب آخر قضاياه.. براءة 3 محامين كان يدافع عنهم الراحل رجائي عطية

ربح نقيب المحامين المتوفي رجائي عطية آخر قضاياه التي ترافع فيها عن زملائه أمام محكمة جنايات الجيزة، حيث وافته المنية غداة آخر قضاياه الرابحة.

وأصدرت محكمة جنايات الجيزة حكما ببراءة 3 محاميين والحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لـ 6 آخرين، بالقضية التي كان نقيب المحاميين رجائي عطية يترافع فيها، منذ العام 2015، وكتب له النصر فيها بعد وفاته.

وفي 30 أبريل عام 2015، نشبت مشادة كلامية بين محام ورئيس دائرة جنح مستأنف أوسيم، بسبب قرار القاضي بالتحفظ على أحد المتهمين، واعتبرت المحكمة ذلك إهانة لها، وأصدرت قرارا بحبس المحام.

وبدأت الأمور تزداد تعقيدا، حيث اتجه أعضاء نقابة المحامين الفرعية بالجيزة إلى رئيس المحكمة للتوسط لزميلهم وتهدئة الأمور، فنشبت مشادات بينهما انتهت بتقديم القاضي مذكرة ضدهم.

إقرأ المزيد

وكانت النيابة العامة بشمال الجيزة أحالت 9 محاميين متهمين في القضية إلى محكمة الجنايات بعد مرور 7 سنوات، وتحديدا فى شهر فبراير الماضي، باتهامات التجمهر وتعطيل دائرة جنح مستأنف عن العمل وسرقة أجندة الجلسات.

وكانت الجنايات، قد أجلت النطق بالحكم بالقضية يوم أمس، بعد وفاة عطية أثناء مرافعته.

المصدر: "المصري اليوم"