الفنانة السورية شكران مرتجى تشارك متابعيها مراسم تشييع والدتها

شاركت الفنانة السورية شكران مرتجى عبر حساباتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، مراسم تشييع والدتها الراحلة عائدة أبو الشامات التي كانت قد وافتها المنية يوم أمس السبت في دمشق.

ونشرت الفنانة السورية شكران مرتجى تفاصيل العزاء على صفحتها الخاصة على انستغرام بعد ما أعلنت الفنانة السورية أمل عرفة وفاة والدة مرتجى صباح يوم أمس السبت بعد معاناتها مع المرض.

وقدم عدد كبير من الفنانيين والمشاهير العزاء لشكران عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسعى البعض الآخر للتواجد والمشاركة في مراسم التشييع.

وشيع جثمان الراحلة عائدة أبو الشامات من مستشفى الرازي في دمشق، وأقيمت صلاة الجنازة في جامع الهدى، لتوارى الثرى في مقبرة باب الصغير.

المصدر: RT+facebook