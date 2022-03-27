مصر.. تغريم يوتيوبر شهير أدين بالتحرش

قضت محكمة جنح الاقتصادية المصرية بتغريم اليوتيوبر أحمد حسن 20 ألف جنيه، بعد إدانته بالتحرش بفتاة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداولت إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو، تظهر خلاله فتاة، تروي تفاصيل ما تعرضت له من اليوتيوبر أحمد حسن بالتحرش بها جنسيا، على حد وصفها.

وأوضحت الفتاة أنها شاهدت إعلان لليوتيوبر أحمد حسن عبر تطبيق واتس آب جاء فيه: "محتاج بنت سنها من 20 سنة إلى 35 سنة لفيلم قصير وفيديو هيتصور الأسبوع ده اللي جاهزة وحابة تشارك معايا تبعتلي صورها وسنها في رسالة دلوقتي".

وأضافت أنها خلال حديثها مع اليوتيوبر أحمد حسن، تفاجأت بكلماته الخارجة عن إطار الاحترام ومنها "إنتي جسمك حلو، أحلى من حياتي"، موضحة: "الكلام يعد تحرشا لفظيا"، كما أنه خلال ذلك طالب بإرسال صور خاصة ورفضت ذلك.

المصدر: "صدى البلد"