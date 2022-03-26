السعودية.. جريمتان بشعتان في جدة تنتهيان بالإعدام

نفذت وزارة الداخلية السعودية يوم السبت حكمي القتل تعزيرا بحق سعوديين اثنين في واقعتين منفصلتين.

وقالت الداخلية إن المتهم الأول أقدم على خطف فتاتين وفعل الفاحشة بهما بالقوة، فيما قام الآخر بقتل ابنته طعنا بالسكين عدة طعنات، وإشهار السكين على جدة المجني عليها مما تسبب في وفاتها.

وفي التفاصيل أفادت وزارة الداخلية بأن المتهم محمد بن عبده بن أحمد درويش (سعودي الجنسية) أقدم على خطف فتاتين وفعل الفاحشة بهما بالقوة، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام له بما نسب إليه، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت بما نسب إليه، ولشناعة ما أقدم عليه، فقد تم الحكم بقتله تعزيرا، وأيد الحُكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه.

وأكدت أن حكم القتل تعزيرا نفذ بحق محمد بن عبده بن أحمد درويش يوم السبت بمحافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.

وبخصوص الجريمة الثانية فقد ذكرت الداخلية أن المتهم عبد الله بن طاهر المرغلاني (سعودي الجنسية) قتل ابنته وذلك بطعنها بسكين عدة طعنات، وأشهر السكين على جدة المجني عليها مما تسبب في وفاتها.

وتمكنت قوات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه وتم الحكم بقتله تعزيرا بمحافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.

وأكدت وزارة الداخلية حرص المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدّى على الآمنين ويسفك دماءهم، محذرة في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره

المصدر: صحيفة "سبق" السعودية