المغرب.. إيداع "مدعي النبوة" مشفى الأمراض العقلية بعد إهانته رجال أمن داخل منزله

أعلنت ولاية أمن الدار البيضاء أنها تفاعلت بسرعة مع تسجيلات فيديو جرى تداولها توثق شخصا، وهو يوجه عبارات سب وإهانة في حق عناصر شرطة بالزي المدني خلال مباشرتهم لتدخل أمني بمنزله.

وأكدت الولاية أن "الشخص الظاهر في الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي تم إيداعه بجناح الأمراض النفسية والعقلية بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، بناء على طلب تسخير صادر عن عائلته التي أدلت بملف طبي يؤكد خضوعه في عدة مناسبات سابقة للاستشفاء والعلاج بسبب مرض عقلي".

وبخصوص ظروف وملابسات تصوير هذا الشريط، كشفت الولاية أن "مصالحها توصلت بتاريخ 24 مارس الجاري بإشعار هاتفي من المصرح يدعي تعرض شقته للسرقة حيث انتقلت على الفور الجهات المختصة من أجل إجراءات المعاينات الضرورية".

وبعين المكان، وأثناء قيام عناصر الشرطة بمهام المعاينة "بث المعني بالأمر تسجيلا مباشرا أورد فيه عبارات قدحية في حق عناصر الشرطة كما صدرت عنه تصرفات غير مبررة وهو ما استدعى ربط الاتصال بأفراد عائلته الذين أكدوا بأنه يعاني من أمراض واضطرابات عقلية حادة". وفق الولاية.

وفور إتمام المعاينات الضرورية بخصوص قضية السرقة المفترضة، تم تحصيل إفادة أفراد أسرة المعني بالأمر في محاضر قانونية، كما تم تحصيل نسخة من ملفه الطبي، وذلك قبل إشعار النيابة العامة المختصة بملابسات هذا التدخل الأمني، حيث أمرت على الفور بإتمام الإجراءات القانونية وإحالة المعني بالأمر على مستشفى الأمراض العقلية والنفسية من أجل التأكد من سلامته العقلية، وهو ما تم تنفيذه.

وأشارت الولاية إلى أن "انتقال عناصر الشرطة القضائية وتقنيي مسرح الجريمة لمنزل المعني بالأمر كان بطلب منه بسبب بلاغ حول شكوى مفترضة بالسرقة".

يذكر أن المعني بالأمر كان قد بث في أشرطة فيديو سابقة إدعاءه النبوة، الأمر الذي أثار سخطا داخل مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر: زنقة 20