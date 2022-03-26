بينهم أجنبي استدرج أطفالا واعتدى عليهم.. السلطات السعودية تعدم 3 متهمين

أعلنت السلطات السعودية، اليوم السبت، عن إعدام 3 متهمين ارتكبوا جرائم مروعة، بينهم ميانماري الجنسية.

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وفي التفاصيل، أصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانا، أوضحت فيه قائلة: "أقدم سعيد كريم محمد - ميانماري الجنسية - باستدراج عدة أطفال وفعل فاحشة اللواط بهم بالقوة، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله تعزيرا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه، وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيرا بحقه اليوم، بمحافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة".

كما قالت الداخلية السعودية في بيانها: "أقدم محمد بن عبده بن أحمد درويش - سعودي الجنسية - على خطف فتاتين وفعل الفاحشة بهما بالقوة، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام له بما نسب إليه، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت بما نسب إليه، ولشناعة ما أقدم عليه، فقد تم الحكم بقتله تعزيرا، وأيد الحكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه، وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيرا بحقه اليوم، بمحافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة".

كما أصدرت الداخلية بيانا بشأن تنفيذ إعدام أحد الجناة في محافظة جدة، قالت فيه: "أقدم عبد الله بن طاهر المرغلاني - سعودي الجنسية - على قتل ابنته وذلك بطعنها بسكين عدة طعنات، وإشهار السكين على جدة المجني عليها مما تسبب في وفاتها"، لافتة إلى أن "سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولبشاعة هذه الجريمة تم الحكم بقتله تعزيرا، وأيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاـ وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور، وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيرا بالجاني عبد الله بن طاهر المرغلاني اليوم، بمحافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة".

المصدر: "واس"