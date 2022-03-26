غداة هجمات الحوثيين.. محمد رمضان يوجه رسالة بشأن حفله في مدينة جدة السعودية

أكد الفنان المصري محمد رمضان إقامة حفله في السعودية في موعده المقرر بـ26 مارس الجاري، دون إلغائه، بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة جدة بسبب هجوم الحوثيين.

وشارك محمد رمضان صورة له مع نجله في الطائرة، وذلك عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستغرام" وعلق قائلا: "أنا وابني الآن في طريقنا إلى جدة وحفلتي غدا في ميعادها رغم أي ظروف عدوانية سيبقى استقرارنا العربي".

وأضاف رمضان: "نحن شعوب لا تعرف الخوف وعلمنا أطفالنا ذلك.. اللهم احفظ السعودية وخادم الحرمين وولي عهدها وشعبها، واحفظ بلدي مصر من أي شر".

وشهدت السعودية خلال الساعات الماضية هجمات من قبل الحوثيين على منشأت نفطية وبعض البنية التحتية السعودية، والتي تمت إدانتها بشكل واسع من عدد من الدول منها مصر.

المصدر: القاهرة 24