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الممثلة ووبي غولدبرغ تدعو العائلة البريطانية المالكة للاعتذار عن الاستعمار

مجتمع

الممثلة ووبي غولدبرغ تدعو العائلة البريطانية المالكة للاعتذار عن الاستعمار
Legion-Media MediaPunch
الممثلة الأمريكية الشهيرة ووبي غولدبرغ
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دعت الممثلة الأمريكية الشهيرة ووبي غولدبرغ الحائزة على جائزة "أوسكار" العائلة المالكة البريطانية للاعتذار عن الاستعمار.

وقالت غولدبرغ في حديث لبرنامج The View على قناة "أي بي سي" الأمريكية: "لا يمكننا أن نتجاهل الحقائق، حيث كانت بريطانيا تعامل الهند بشكل فظيع خلال سنوات".

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خلال زيارته جامايكا.. الأمير ويليام يعبر عن "حزنه البالغ" للعبودية

ووجهت الممثلة انتقادات إلى العائلة المالكة البريطانية، وذلك على خلفية زيارة الأمير ويليام ودوقة كامبريدج كيت لجامايكا، المستعمرة البريطانية السابقة.

وخلال الزيارة عبر الأمير ويليام عن "حزنه العميق" بشأن العبودية ودور بريطانيا فيها، وجدد إدانة والده الأمير تشارلز للعبودية.

المصدر: إنترفاكس

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