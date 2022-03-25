داعية ينتقد صرف أموال على حضور مباراة مصر والسنغال ويقدم اقتراحا

انتقد الداعية المصري مبروك عطية، صرف الأموال على حضور مباراة منتخب مصر والسنغال والتي تقام الليلة في تصفيات كأس العالم 2022.

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وقال مبروك عطية في مقطع فيديو له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "أنا عائد من صلاة الجمعة لقيت طريق صلاح سالم مبرشم، ولما سألت عن السبب، رد عليا السائق وقال لي هذا بسبب الماتش رغم إنه الساعة 9 بليل".

وأضاف مبروك عطية: "يعني كدا رايحين قبل الماتش بـ8 ساعات، بكدا بدل ما أقول كيف نستعد لرمضان أقول كيف نستعد للماتشات، متابعا: جاتلي فكره وهي لو في مثلا 6 ماتشات في اليوم فالناس هتروح وتملى الاستاد، طيب ما فلوس الاستاد نجيب بها شنط رمضان ونوزعها على الغلابة والمساكين".

وتابع مبروك عطية: "الشعب فايق ورايق أهوه، ورايح قبل الماتش بـ8 ساعات، ودافع حق التذكرة وأنا أقسم بالله كنت مفكرها بـ5 جنيه، ولما سألت السواق، قالي دي بـ100 جنيه".

وأكمل مبروك عطية: "قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، والنبي سأل عن خير ما في هذا الدين قال: إطعام الطعام".

وأردف مبروك عطية: "عايز تروح الماتش روح واشتري تذكرة بـ100 جنيه، بس تمنها هتكيفك في الاستاد، لكن لو اديت واحد غلبان تمنها هتقل ميزانك، وهذا فرق بين الأمرين، 100 جنيه للغلبان تزحزحك عن جهنم".

المصدر: القاهرة 24