الكشف عن الرسالة الأخيرة للفنان المصري أحمد حلاوة قبل وفاته

كشفت وسائل الإعلام المصرية عن الرسالة الأخيرة للفنان المصري أحمد حلاوة، والذي توفي اليوم إثر مضاعفات فيروس كورونا وبعد عده أيام من تواجده في المستشفى.

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وقال أحمد حلاوة فى رسالته الأخيرة لجمهوره قبل وفاته: "إن كنت هقابل ربنا فا أقابله بوجه كريم.. إيه المشكلة مفيش مشكلة عندى خالص.. وربنا يكفينا شر المرض جميعا".

وتابع أحمد حلاوة "إلى كل حبايبى وأصدقائي وأولادى، إلى كل الناس لا أتمنى أبدا أن أرى مكروه فى أحد وربنا يكفينا جميعا شر المرض، الحمد لله ربنا نجاني وقومت بالسلامة من المرض المخيف ده، لكن فى بعض الحاجات لسه بنعالجها".

ونعت نقابة المهن التمثيلية الفنان القدير أحمد حلاوة الذي رحل عن عالمنا إثر مضاعفات فيروس كورونا المستجد.

وقالت نقابة المهن التمثيلية فى بيان لها، "بقلوب مؤمنة بقضاء الله( تنعى نقابة المهن التمثيلية) ببالغ الحزن والأسى وفاة الفنان (أحمد حلاوة).. ونحن إذ ندعو له بالرحمة والمغفرة وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

المصدر: مصر تايمز