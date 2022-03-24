هاني شاكر ينعى مطربا شعبيا شابا قضى بسكتة قلبية (صورة)

أعلن نقيب المهن الموسيقية في مصر المطرب هاني شاكر عن وفاة المطرب الشعبي عصام خطاب عن 37 عاما.

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وكتب شاكر عبر حسابه على تويتر: "البقاء لله.. بمزيد من الأسي أنعي المرحوم المطرب عصام خطاب عضو مجلس نقابة الإسكندرية، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وللجمعية العمومية العزاء، ولأهله وأسرته الصبر والسلوان".

المطرب عصام خطاب، توفي إثر تعرضه لسكتة قلبية بشكل مفاجئ، نُقل على إثرها إلى أحد المستشفيات، ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة وتوفي في المستشفى.

المطرب عصام خطاب، قدم خلال مشواره عددا من الأغاني الشعبية، منها: "العين بالعين"، و"حقي"، و"بحري"، كما أعاد توزيع عدد من الأغاني القديمة.

المصدر: مصراوي