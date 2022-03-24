صحيفة تركية: صورة أردوغان مع أحفاده للبيع في مزاد علني (صورة)

أفادت صحيفة "زمان" التركية بأن صورة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع أحفاده عرضت للبيع في مزاد علني.

الصورة ألتقطها المصور الشهير عالميا أرا جولار، خلال العام 2015.

وسيبدأ المزاد العلني المقام في متحف “فيبوس” في منطقة “قاديقوي” بإسطنبول، على الصورة الموقعة من جولار، بـ25 ألف ليرة تركية.

ومن غير المعروف من وضع الصورة في المزاد.

وفي تفاصيل البيع، ذُكر أن مصور تركيا المشهور عالميًا أرا جولار التقط الصورة في منزل الرئيس رجب طيب أردوغان في أواخر عام 2015.

والصورة موضوعة في إطار أنيق للغاية، وتبلغ أبعادها 42 × 37 سم.

المصدر: موقع "زمان" التركي