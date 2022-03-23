الداخلية السورية: القبض على شبكة خططت لخطف أطفال

أعلنت وزارة الداخلية السورية القبض على أشخاص كانوا يخططون لخطف أطفال، وبعضهم يمارس السحر والشعوذة والتنقيب عن الآثار، في ريف دمشق.

وأوضحت الوزارة في بيان عبر "فيسبوك" أن معلومات وردت إلى شرطة ناحية الكسوة حول قيام عدة أشخاص بالتخطيط لعمليات خطف أطفال في بلدة الحرجلة، بقصد طلب فدية مالية وابتزاز ذويهم.

وأضافت أن الشرطة أعدت كمينا للمشتبه فيهم، وقبضت عليهم، وأنهم اعترفوا بالتخطيط للخطف، "بالتنسيق مع إرهابيين مقيمين خارج البلاد".

كما اعترف بعضهم بالتنقيب عن الآثار في بلدة الحرجلة وعثرت الشرطة على "قطعة حجرية أثرية وحربة"، في منزل أحدهم كان سرقها سابقا بالاشتراك مع 3 أشخاص يعملون بالسحر والشعوذة وفك الرصد، كما عثرت الشرطة على 4 عبوات تحوي مواد سائلة تستخدم للسحر والشعوذة، كانت معروضة للبيع بـ 40 مليون ليرة.

وختمت الوزارة بالإشارة إلى أن الشرطة تحرزت على المصادرات، وأن البحث ما زال مستمرا عن أي المتورطين.

المصدر: RT