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مصر.. الكشف عن تفاصيل بلاغ ضد يوتيوبر وزوجته بسبب أعمال غير مشروعة

مجتمع

مصر.. الكشف عن تفاصيل بلاغ ضد يوتيوبر وزوجته بسبب أعمال غير مشروعة
Globallookpress
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أمر النائب العام في مصر بإحالة بلاغ ضد أصحاب ثلاث قنوات بموقع يوتيوب للتواصل الاجتماعي، من بينهم المدعوانِ حمدي ووفاء، إلى نيابة الشؤون المالية والتجارية.

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وتضمن البلاغ ترويج المشكو في حقهما عملات محظورة تم تداولها عبر تلك القنوات، فضلا عن ارتكابهما جرائم يعاقب عليها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. 

وكانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت شكاوى متعددة ضد المشكو في حقهما حمدي ووفاء، لترويجهما عبر قناة بموقع التواصل الاجتماعي عملات افتراضية وإلكترونية (بيتكوين) من خلال دعوتهما إلى التفاعل على حسابات محددة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقابلَ الحصول على تلك العملات بما يخالف القانون.

المصدر: القاهرة 24

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