تبرئة الناشطة الكويتية ريم الشمري من تهم الإساءة للجالية المصرية بعد سنتين من ضجة أثارتها (فيديو)

أعلنت الناشطة الكويتية ريم الشمري أن القضاء الكويتي، برأها من جميع التهم الموجهة إليها في قضية الإساءة للجالية المصرية، بعد ضجة كبيرة أثارتها قبل نحو عامين.

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وفي مقطع فيديو انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، قالت ريم الشمري: "تم الحكم على قضيتي المتهمة فيها بالإساءة إلى الجالية المصرية..أخذت البراءة من جميع التهم..وهذا حكم الاستئناف اللي هو آخر درجة عندي".

وأضافت: "أشكر القضاء الكويتي العادل اللي أنصف الشعب الكويتي قبل ما ينصفني، وأن أعطاني البراءة، لأن أنا كان كل مشكلتي إني أدافع عن بلدي.. أدافع عن وطني".

الناشطة ريم الشمري: تم الحكم ببراءتي من تهمة الإساءة إلى الجالية المصرية | #أبديت_الكويتpic.twitter.com/jq061jJ3Fu — ابديت_الكويت (@kuwaitupdatee) March 22, 2022

وكانت المدونة الكويتية ريم الشمري قد أثارت ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن انتقدت العمال الأجانب في بلادها، ونشرت الشمري مقطعا مصورا تطالب فيه بطرد الجالية المصرية من الكويت، حيث قالت في أحد فيديوهاتها: "المصريين خدم جاؤوا إلى الكويت للعمل، وأنا رافضة وجودهم في بلادي"، مطالبة الغاضبين من حديثها بمغادرة الكويت حفاظا على كرامتهم، على حد قولها.

بعد ذلك، خرجت الشمري في فيديو جديد، وأكدت أن والدتها مصرية الجنسية، قائلة: "أمي مصرية ومين قال مبحبش مصر، أنا بحب مصر وطول عمري بروحها"، وظلت على موقفها من الهجوم على الجالية المصرية.

واحتجزت النيابة العامة الشمري لمدة يومين عند بداية القضية وباشرت التحقيق معها قبل أن تخلي سبيلها، إذ أدانتها محكمة الجنح، وقضت بتغريمها 10 آلاف دينار (نحو 33 ألف دولار)، قبل أن تستأنف الحكم وتحصل على حكم البراءة.

المصدر: RT + وكالات