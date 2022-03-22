اتهموها بالتحريض على الفسق والفجور.. تأجيل قضية فتاة "تيك توك" المصرية "موكا حجازي"

أجلت محكمة استئناف الطفل في مصر، اليوم الثلاثاء، جلسة لنظر استئناف فتاة التيك توك نانسي أيمن، المعروفة إعلاميا بـ"موكا حجازي" على حكم حبسها لمدة سنة ليوم 29 مارس الجاري.

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وكانت محكمة الأحداث، قد قضت بحبس "موكا حجازي" لمدة سنة، بعد توجيه تهم ممارسة الرذيلة، ونشر فيديوهات تخدش الحياء وتحرض على الفسق والفجور.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة، أن الفتاة البالغة من العمر 16 عاما، تعرفت على عدد من الشباب والفتيات، وبدأت علاقاتهم تتوطد تدريجيا حتى أقنعها أحدهم بضرورة إنشاء صفحة على تطبيق "تيك توك"، واستخدامه في نشر فيديوهات لتحقيق نسب مشاهدة عالية والاستفادة ماديا عن طريق الإعلانات التي ستنهال عليها.

وتابعت التحقيقات أن موكا أطلقت صفحة وربطتها بحسابها عبر تطبيق "انستغرام"، كما أنشأت صفحة على موقع "يوتيوب"، وبدأت بنشر فيديوهات بمساعدة أحد المتهمين.

المصدر: "البلاد"