إعلان "مسيء" للمرأة يثير ضجة كبيرة في الأردن (صور + فيديو)
أثار إعلان شركة لمادة الأرز غضبا شديدا في مواقع التواصل الاجتماعي بالأردن، وسط دعوات إلى مقاطعة هذا المنتج.
وانتشر في مواقع التواصل الاجتماعي إعلان لمادة أرز موجه للمرأة قيل فيه: "مع أرز أسامة، بنوعدك ما تطلقي"، حيث تم تفسير هذه العبارة بأنها تربط بين الحؤول دون انفصال الأزواج، وجودة هذا المنتج.
وفي هذا السياق، دعت ناشطات نسويات في الأردن، إلى مقاطعة العلامة التجارية لمادة الأرزهذه ، بعد نشر الإعلان الترويجي الذي أعتبر أن فيه إساءة للمرأة والرجل.
من جانبها، غردت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، سلمى النمس، قائلة: "بما أنه لا نملك أي أدوات وأطر لضمان القيم المقدمة في الإعلانات والدعايات، ادعو الجميع رجالا ونساء لمقاطعة أرز أسامة".
بما انه لا نملك اي ادوات واطر لضمان القيم المقدمة في الاعلانات والدعايات، ادعوا الجميع رجالا ونساء #مقاطعة_أرز_أسامةhttps://t.co/OVxabfhM7S— Salma Nims | سلمى النمس (@Salmanims) March 20, 2022
اثار اعلان على احدى حافلات النقل العام العاملة في العاصمة عمان .— Hala Al abbadi 🇯🇴💙 هلا العبادي (@HalaZAlabbadi1) March 20, 2022
استياء وسخطا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي والنشطاء لاحتوائه عبارة اعتبروها
"اساءة واهانة واضحة للمرأة بشكل خاص وللاسرة الاردنية بشكل عام "
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"بنودعك ما تطلقي "#أرز_أسامه#الأردنpic.twitter.com/mT8QhWHySd
#أرز_اسامة أحد أسباب منع الطلاق بالأردن ..#الأردنpic.twitter.com/UcWVkRJtos— أنس الجمل (@Anas_A_Aljamal) March 20, 2022
المصدر: RT