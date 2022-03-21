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إعلان "مسيء" للمرأة يثير ضجة كبيرة في الأردن (صور + فيديو)

مجتمع

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RT
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أثار إعلان شركة لمادة الأرز غضبا شديدا في مواقع التواصل الاجتماعي بالأردن، وسط دعوات إلى مقاطعة هذا المنتج.

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وانتشر في مواقع التواصل الاجتماعي إعلان لمادة أرز موجه للمرأة قيل فيه: "مع أرز أسامة، بنوعدك ما تطلقي"، حيث تم تفسير هذه العبارة بأنها تربط بين الحؤول دون انفصال الأزواج، وجودة هذا المنتج.

وفي هذا السياق، دعت ناشطات نسويات في الأردن، إلى مقاطعة العلامة التجارية لمادة الأرزهذه ، بعد نشر الإعلان الترويجي الذي أعتبر أن فيه إساءة للمرأة والرجل.

من جانبها، غردت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، سلمى النمس، قائلة: "بما أنه لا نملك أي أدوات وأطر لضمان القيم المقدمة في الإعلانات والدعايات، ادعو الجميع رجالا ونساء لمقاطعة أرز أسامة".

المصدر: RT

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