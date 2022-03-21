جريمة جديدة في الكويت.. وافد يقتل زوجته ويعود إلى وطنه!

أقدم وافد من الجنسية المصرية في الكويت، على قتل زوجته الآسيوية، والفرار إلى وطنه برفقة ولديه.

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وأبلغ مصدر أمني صحيفة "الأنباء" الكويتية، أن بلاغا ورد إلى عمليات وزارة الداخلية اليوم، عن انبعاث رائحة كريهة من شقة في منطقة المهبولة، وهو ما دفع أجهزة وزارة الداخلية للتعامل مع البلاغ، وبعد فتح باب الشقة تم العثور على جثة سيدة آسيوية قتلت قبل أيام على الأرجح".

وأضاف: "على الفور انتقل إلى هناك مدير أمن الأحمدي اللواء صالح مطر ومدير مباحث الاحمدي عمر الرشيد، حيث تبين أن الزوج غادر البلاد بعد ارتكاب الجريمة"، مشيرا إلى أن "الجثة وجدث في وضعية شبهة، لتتم إحالتها الى الطب الشرعي، ورجحت المعاينة الأولية مقتلها خنقا".

وأوضح المصدر أن "التحقيقات أظهرت أن القاتل مصري وغادر الى موطنه في الساعة السادسة والنصف مساء وبرفقته ابنته 16 عاما وابنه الاكبر 17 عاما"، كما تبين انه ارسل تسجيلا صوتيا لحارس البناية صباح اليوم قال فيه "خنقت زوجتي الفلبينية وأبلغ الشرطة".

المصدر: "الأنباء"