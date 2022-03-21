مستأجر يشعل النار في شقة فندقية راقية في دبي ويبث الواقعة "لايف" بمواقع التواصل الاجتماعي

في واقعة غريبة من نوعها، أقدم مستأجر خليجي على تخريب شقة فارهة بفندق "بلازو فيرساتشي" في دبي، وحاول إحراقها، وعرض ممارساته الغريبة في بث مباشر بمواقع التواصل الاجتماعي.

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وفي تفاصيل هذه الواقعة، كشفت صحيفة "الإمارات اليوم" أن بثا مباشرا لأحد الأشخاص عبر إحدى شبكات مواقع التواصل الاجتماعي، أثار حالة جدل واسعة، حيث ظهر الشخص من داخل شقة فارهة في فندق "فيرساتشي" بحالة فوضى عارمة، رفقة امرأة أفاد بأنها شقيقته وشخص آخر بدا كرجل دين، وتحدث بطريقة غريبة عن سحر ودجل، ثم ادعى في فيديو آخر أن رجال أمن الفندق يحاولون مداهمة الشقة، فيما ظهر من الصوت في الخلفية أن الشرطة هي التي تحاول إيقافه، وباشر في إشعال النار في أجزاء من الشقة بدعوى حرق سحر وأعمال شيطانية، فضلا عن التخريب المتعمد للأثاث ومحتوى الشقة الفارهة، والإساءة لمسؤولين بالفندق ونشر أرقام هواتفهم الشخصية عبر البث المباشر لمتابعيه.

من جانبه، أوضح المدير التنفيذي الشريك لفندق "فيرساتشي"، منذر درويش، عبر تصريحات لصحيفة "الإمارات اليوم" قائلا: "هذه ليست المرة الأولى التي يتصرف فيها هذا الشخص بطريقة عدائية غريبة، فقد تحول إلى كابوس حقيقي للفندق منذ نحو شهرين، لدرجة أنه كان يتعمد إغلاق المدخل بسيارته ويهاجم الرواد والجيران"، لافتا إلى أن "إدارة الفندق بذلت كل ما بوسعها لردع الرجل، وحررت ضده 11 بلاغا بمركز شرطة دبي، وأن هذا النزيل أوقف سابقا مرتين لأيام معدودة، لكنه كان يعود كل مرة أسوأ من سابقتها".

وتابع منذر درويش موضحا: "الفندق مثل غيره من المنشآت الفندقية الفارهة يتضمن قطاعا من الشقق المملوكة لأشخاص، لافتا إلى أن هذا الشخص استأجر إحدى هذه الشقق من مالكها منذ نحو عام، وبدأ يثير المشكلات منذ نحو ثلاثة أشهر، وتعدى على سكان وموظفين بشكل سافر، وتمادى في تصرفاته لدرجة إغلاق مدخل الفندق بسيارته، وأبلغنا الشرطة التي حجزت السيارة، لكنه عاود التصرف ذاته بعد الإفراج عنها، وسبب إزعاجا كبيرا خصوصا في ظل توافد زوار ووفود على الفندق"، مشيرا إلى أن "الشرطة كانت تأتي للفندق مرتين أو ثلاث مرات يوميا لحل مشاكله، وكان يبادر بالإبلاغ بنفسه، مسببا لهم إزعاجا بادعاءات غريبة".

ولفت درويش إلى أنه "فوجئ أمس بسيل من المكالمات على هاتفه واكتشف أن هذا الشخص وضع رقم هاتفه في بث مباشر، مدعيا أن رجال أمن الفندق يتهجمون عليه".

وعن تفاصيل الواقعة، قال المدير التنفيذي الشريك : "الشرطة اضطرت إلى كسر باب الشقة في ظل التخوف من رد فعله خصوصا أنه حاول إشعال النار في المكان، بل وصل به الأمر إلى حد وضع لاصق على إنذار الحريق، ما كان كفيلا بإحداث كارثة لولا فعالية أنظمة السلامة"، موضحا أن "الشقة دمرت إلى حد كبير، وآثار الحريق واضحة في المكان، وتم التواصل مع صاحبها في ظل انتهاك قواعد وأنظمة السكن في الفندق"، وأكد أنه جز عن إخلائه رغم أن المستأجر لم يسدد الدفعة الأخيرة من الإيجار".

هذا وأفادت "الإمارات اليوم" نقلا عن مصادر أمنية بأنه تم القبض على هذا الشخص بعد البث الأخير من داخل الشقة الفندقية، فيما لم توضح شرطة دبي الإجراءات التي اتخذت بحقه.

المصدر: "الإمارات اليوم"