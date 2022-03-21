"مش ممكن أقول لأ..على عيني حاضر"..السيسي يستجيب لطلبات سيدتين على الهواء (فيديوهات)

استجاب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لطلبات سيدتين، عبر برنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة "سي بي سي".

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وفي التفاصيل، خلال البرنامج، طلبت المواطنة المصرية جيهان منصور، وهي سيدة تعمل في ورشة تصليح الكاوتش لرعاية أسرتها، أن تتحدث مع الرئيس السيسي، ليستجيب الرئيس المصري لطلبها قائلا عبر الهاتف: "الست عاوزة تكلمني وإحنا عنينا ليها.. أنا بشكركِ على كل اللي إنتي عملتيه".. لترد السيدة بالقول: "أنا اللي بشكرك..إنت معيشنا في أمن وأمان، بس أنا عاوزة مشروع عشان أرتاح"، ليقول لها مجيبا: "على عيني حاضر..على عيني حاضر".

وأضاف السيسي: "عاوز أقولك على حاجة..مش عاوزك تشيلي الهم..وبشكرك على اللي ربيتيهم واللي جوزتيهم..أجرك كبير أوي عند ربنا، وعشان كدة أي حاجة تطلبيها ربنا يستجيب..كان صعب عليا أوي اسمع إنك عاوزة تكلميني ومدخلش أرد عليكي".

بعد مناشدتها بدقائق.. الرئيس السيسي يستجيب في مداخلة هاتفية لمطالب السيدة جيهان منصور التي تعمل في ورشة تصليح كاوتش السيارات لرعاية أسرتها في برنامج #من_مصرpic.twitter.com/Z4nC6O82PX — cbcsofra (@cbcsofra) March 20, 2022

كما استجاب الرئيس السيسي، لطلب سيدة مصرية أخرى من ذوي الاحتياجات الخاصة تدعى محروسة (42 عاما)، تعمل على تروسيكل، حيث طلبت أن تسمع صوته وتسلم عليه، ليجيب السيسي هاتفيا: "ما هو مش ممكن أبدا أقول لأ للست محروسة.. أو بنتي اللي تقول أنا نفسي أسلم عليه..ده أنا اللي يشرفني أني أكلمك".

وتابع السيسي خلال مداخلته الهاتفية: "أهنيكي وأقو لك يا بنتي ربنا يجبر خطرك ويعينك، احنا متابعينك لوفائك..وربنا يطرح البركة في جهدك..ويطرح البركة في أولادك..اسمحيلي أن كل اللي أنت بتتمنيه كبنت، ليا أني أوقف جنبك وأقولك..والله الست المصرية دايما مثل عالي، وأرقي نموذج محترم.. بتشرف بيكي وبجهدك".

وأكمل السيسي: "أنا تحت أمرك..ادعيلي، وربنا يخلي ولادك أحمد ونورهان، ربنا يخليهملك وتفرحي بيهم، ويبارك فيكي..انتي كمان أوعي تحرمينا من دعواتك الطيبة، يا رب يقبل منك ويباركلك.. أنا سعيد أني بهنيكي أنك نموذج جميل لكل ست مصرية، واسمحيلي كل شيء هنعمل كل شيء، ربنا يعوض عليكي".

المصدر: "CBC"