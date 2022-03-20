الغرب.. إغلاق مصانع وارتفاع كبير في الأسعار

سلّط برنامج ناس أونلاين الضوء على الأزمات الاقتصادية التي تشهدها الولايات المتحدة والدول الأوروبية، من ارتفاع في أسعار المحروقات والمواد الاستهلاكية على خلفية العقوبات على روسيا.

وقال الكاتب والمحلل السياسي عبد المسيح الشامي إن خطوات الدول الأوروبية "انفعالية" بفرضها عقوبات على روسيا، والتي انعكست عليها اقتصاديا،على عكس الولايات المتحدة التي تريد إيقاع خسائر كبيرة كانت تعتقد أنها ستطال روسيا.

وأضاف الشامي أنه لا يمكن القول اليوم إن الغرب كتلة واحدة كما يروّج في الإعلام ويدّعي بعض القادة الغربيين، لأن في الحقيقة أمريكا تحاول فرض إرادتها على القارة الأوروبية، كما كانت تفعل في الحقبة الماضية، كهيمنة القطب الواحد على القرار الأوروبي على حد تعبير.

وتابع الشامي، أن الضغط الاقتصادي الحاصل يؤثر بشكل مباشر على المواطن الأوروبي، الذي يشعر بالقلق حول قدرته على تأمين مستلزماته الأساسية مستقبلا، من مصادر للطاقة وما ستعكسه هذه الأزمة على الاحتياجات الأخرى، مضيفا أن القضية خرجت من إطار سياسي لتصبح همّا شعبيا، وأولى ملامحه الدعوة للاحتجاجات والمظاهرات التي تشهدها عدد من الدول الأوروبية.

المصدر: RT