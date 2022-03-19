مصر.. مصرع شخصين وإصابة 17 آخرين بتصادم 3 سيارات

أعلنت وزارة الصحة المصرية، عن وفاة شخصين وإصابة 17 آخرين، بحداث تصادم 3 سيارات على طريق الفيوم.

وأشارت مواقع مصرية محلية إلى أن الحادث وقع بين سيارة ميكروباص، وأخرى خاصة وثالثة ربع نقل، ما أدى إلى اشتعال النيران في السيارة الثانية.

وبينت أن 12 سيارة إسعاف انتقلت على الفور إلى موقع الحادثة، حيث جرى نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام، ومستشفى التأمين الصحي، كما جرى نقل جثث المتوفين لمشرحة طامية المركزي.

وكشفت المعاينة الأولية لمفتش مباحث مركز طامية، أن سبب الحادث يرجع إلى السرعة الزائدة للسيارة الميكروباص القادمة من جهة الصعيد متجهة للقاهرة، حيث انفجر الإطار الأمامي للسيارة سبب الحادث، ما تسبب في اصطدام السيارتين بها من الخلف.

المصدر: "المصري اليوم"