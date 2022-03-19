تركي آل الشيخ يكشف عن عدد زوار موسم الرياض منذ انطلاق الفعاليات حتى الآن

كشف رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، المستشار تركي آل الشيخ، عن عدد زوار موسم الرياض منذ انطلاق فعالياته في 20 أكتوبر الماضي وحتى الآن.

ونشر تركي آل الشيخ عبر حسابه على موقع "تويتر" مقطع فيديو تضمن لقطات مصورة من فعاليات موسم الرياض وعبارات منها: "حطمنا جميع الأرقام في أكثر من 150 يوما .. وروحنا فوق الخيال بـ 13 منطقة ما لها مثيل وغيرها".

وأرفق آل الشيخ الفيديو بتعليق قائلا: "عدد زوار موسم الرياض يتجاوز 14 مليون زائر حتى الآن.. تخيلوا أكثر".

الجدير بالذكر شاركت أكثر من 1255 شركة وفرقة في موسم الرياض.

يذكر أن موسم الرياض بنسخته الثانية انطلق في 20 أكتوبر الماضي بعدد كبير من البرامج والفعاليات المتنوعة، ما بين فعاليات غنائية وترفيهية ورياضية وعروض مسرحية ومعارض.

المصدر: تويتر+ المرصد