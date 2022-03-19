الكشف عن موعد حلول شهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد فلكيا في عدة دول عربية

كشفت جمعيات فلكية عربية عدة عن موعد حلول شهر رمضان المبارك ومدته، فلكيا، مشيرة إلى موعد يوم عيد الفطر السعيد.

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وأوضح إبراهيم الجروان، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك، أن "شهر رمضان المبارك يبدأ فلكيا يوم السبت الموافق 2 أبريل المقبل، ويكون عيد الفطر المبارك وأول شهر شوال يوم الاثنين 2 مايو 2022، وبهذا فإنه من المتوقع أن يتمم رمضان 1433 هجري 30 يوما".

وأشار إبراهيم الجروان إلى أن "مدينة خورفكان - وتحديدا عند جزيرة القرش قرب ميناء خورفكان وهو أقصى موقع شرقي بالدولة - سيسبق العاصمة أبو ظبي في موعد بدء الصيام والإفطار بقرابة 8 دقائق قبلها.. فيما يكون في الغويفات والسلع أقصى موقع غربي للدولة وتعقب العاصمة في موعد بدء الصيام والإفطار بقرابة 12 دقيقة، بعدها وبذلك يكون فارق التوقيت في الموعد 20 دقيقة تتقدم فيها خورفكان عن الغويفات في بداية الصيام فجرا وعند الإفطار مع الغروب".

وأضاف موضحا: "عندما يكون آذان الفجر في خورفكان 04:48، يكون في العاصمة أبوظبي 04:56، و في السلع والغويفات 05:08"، مشيرا إلى أنه "في أول أيام شهر رمضان المبارك سيكون وقت بدء الصوم في العاصمة أبو ظبي مع آذان الفجر الساعة 04:56 صباحا والإفطار/الغروب الساعة 06:42 مساء وعدد ساعات الصوم يبلغ 13:46 ساعة.. لافتا إلى أنه في آخر رمضان يكون بدء الصوم والفجر الساعة 04:26 صباحا والإفطار/ الغروب/ الساعة 06:55 مساء وعدد ساعات الصوم 14:28 ساعة".

هذا وأفاد جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، بأنه "طبقا للحسابات الفلكية التي يقوم بها المعهد فإن هلال شهر رمضان سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثامنة والدقيقة 25 صباحا بتوقيت القاهرة المحلى يوم الجمعة الموافق 1 أبريل 2022 (يوم الرؤية)"، موضحا أن "الهلال الجديد يبقى في سماء مكة المكرمة والقاهرة لمدة 17 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) وفى باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (17 – 18 دقيقة)".

وتابع: "في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (10- 25 دقيقة)، وبذلك تكون غرة شهر رمضان المعظم 1443هـجري فلكيا يوم السبت 2 أبريل 2022".

في حين أوضح الدكتور خالد الزعاق، رئيس مرصد الزعاق للدراسات الفلكية والجيوفيزيائية بالسعودية، أن "شهر شعبان مدته فلكيا هو 29 يوما مما يعني أن بداية شهر رمضان الكريم ستكون في الثاني من شهر أبريل، إذ أنه ينتظر في التاسع والعشرين من شعبان من أجل تحديد أول أيام شهر رمضان المبارك في جميع الدول، ونرى أن شهر رمضان يأتي متقدما كل عام عن العام السابق نتيجة للعديد من الظواهر الكونية".

وقال الزعاق: "غرة شهر شعبان.. وهو أقصر شهور السنة إحساسا، وفيه فرض صيام شهر رمضان، وسمي بهذا لتشعب غصون الأشجار فيه ولتشعب القبائل طلبا لموارد المياه وقت التسمية، وعدته 29 يوما، ويوم السبت 2 أبريل غرة شهر رمضان، ويوم الأثنين 2 مايو أول أيام العيد".

المصدر: RT + "اليوم السابع" + "وام"