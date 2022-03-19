الهلال الأحمر السعودي يكشف حقيقة وفاة أحد المصلين ساجدا في المسجد النبوي

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورا لأحد المصلين، قيل إنه توفي وهو ساجد خلال صلاة الجمعة، في المسجد النبوي بالمدينة المنورة.

وأشار بعض المغردين على "تويتر" إلى أن الرجل باكستاني الجنسية، وتوفي ساجدا خلال صلاة الجمعة، لكن أحد المغردين نفى ذلك وقال إن "الصورة التي انتشرت اليوم على أنها حالة وفاة في المسجد النبوي غير دقيقة، وإنما هي حالة إغماء".

ولفت إلى أن عناصر الهلال الأحمر السعودي في المدينة المنورة باشروا التعامل مع هذه الحالة.

من جهته، كشف المتحدث ‏الرسمي لفرع هيئة الهلال الأحمر، خالد السهلي، أن فرقة الإسعاف المتمركزة بالمسجد النبوي باشرت حالة لشخص تعرض لإغماء أثناء تأديته لصلاة الجمعة بالمسجد النبوي، حيث تم نقله إلى مستشفى المدينة العام.

أكد مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة أن فرقة الاسعاف المتمركزة بـ #المسجد_النبوي_الشريف باشرت حالة لشخص تعرض لإغماء اثناء تأديته لصلاة الجمعة بالمسجد النبوي حيث تمت مباشرة الحاله ونقله الى مستشفى المدينة العام . — خالد السهلي (@srca_med) March 18, 2022

انتشرت هذه الصورة اليوم على أنها حالة

وفاة في #المسجد_النبوي

👇🏼

الصحيح أنها حالة إغماء باشرها أبطالنا

رجال #الهلال_الاحمر السعودي🇸🇦

في #المدينة_المنورة

حفظ الله الجميع وسلم الله المصاب وتقبل

أجر الجميع وأدام الله عزّ #السعودية

وخدمة الحرمين وضيوفهما🤲🏼🕋

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ومن نشر الخبر اعتذر pic.twitter.com/OEijGAxeYt — اياس بن حسان (@eyass4u) March 18, 2022

المصدر: RT