صورة متداولة تروج "للمثلية الجنسية" تثير غضبا في الأردن.. ووزارة التربية توضح!

نفت وزارة التربية والتعليم الأردنية صحة وجود صورة متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تروج "للمثلية" ضمن أحد الكتب لرياض الأطفال في الأردن.

وقال وزير التربية والتعليم الأردني، وجيه عويس، إن الوزارة حريصة على المناهج الدراسية وإزالة التشوهات منها.

وأوضح الوزير، أمس الجمعة، أن الصورة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لطفلين ملتصقين ببعضهما البعض، وكتب عليها عبارة "مثلي" ليست من ضمن المناهج الدراسية في الأردن.

وبين الوزير أن الصورة من أوراق عملها حضرها المعلم لتلاميذه كنشاط إضافي، وأن عبارة "مِثلي" في الصورة تعني "شبيهي"، مؤكدا على أنها غير مقصودة، وكان من الأجدر عدم استخدامها.

ورقة عمل لأحد الصفوف في المدارس الأردنية، دون ذكر الصف و وزير التربية والتعليم يقول "ما فيها ايشي"!#الأردنpic.twitter.com/IoBxte3yuU — General Inspector (@GeneralInspect2) March 18, 2022

وأوضح أن الوزارة تمنع قطعا استخدام أي مادة إثرائية دون أن تمر على اللجان المتخصصة، ثم تذهب لإقرارها في مجلس التربية والتعليم، مؤكدا على أن جميع المدارس بما فيها الأجنبية تخضع لقانون الوزارة.

وبين عويس أن لجنة مختصة من الوزارة ستتوجه يوم الأحد المقبل إلى المدرسة للتحقق من ورقة العمل والمعلم بشأن ما ورد. وشدد على أن ورقة العمل لم يقصد بها المعلم استخدام كلمة "مثلي" بالمعنى الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي وقت سابق، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، الصورة التي أثارت غضبا كبيرا، وتظهر طفلين متطابقين في الزي والحركة، مدرج تحتها كلمة "مثلي"، دون اعطاء توضيح حول ما إذا كان القصد هو "المثلية الجنسية" أم التشابه في الزي.

المصدر: "رؤيا"