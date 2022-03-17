وسائل إعلام: إنستغرام يحظر وصول كانييه ويست إلى صفحته لمدة 24 ساعة بسبب انتهاك قواعد الشركة

أفادت صحيفة "HuffPost" أن شبكة "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي حظرت المغني الأمريكي الشهير، كانييه ويست، من النشر في صفحته على الشبكة خلال يوم واحد بسبب انتهاكه لسياسة الشركة.

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ونقلت الصحيفة عن ممثل شركة "ميتا" التي تملك "إنستغرام" أن شبكة التواصل الاجتماعي هذه أزالت من صفحة ويست كل ما كان يخالف سياسة الشركة في مجال التصريحات العدوانية والملاحقة والتنمر، كما حظرته من نشر أي صور والتعليق على منشورات وبعث رسائل خلال الساعات الـ24 القادمة.

وأوضح موقع "TMZ" أنه تمت إزالة منشورة واحدة على الأقل من صفحة المغني، وهي المنشورة التي قيل إنه استخدم فيها افتراء عنصريا تجاه المقدم والممثل الكوميدي، تريفور نوا، الذي انتقد ويست سابقا لمضايقته لزوجته السابقة، كيم كارداشيان، أثناء إجراءات طلاقهما.

وكان ويست يذكر في منشوراته الأخيرة أكثر من مرة اسم زوجته السابقة وصديقها الحالي الممثل الكوميدي، بيت دافيدسون، وكشف تفاصيل حول حياتهما الشخصية.

المصدر: نوفوستي